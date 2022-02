Deutsche Bank-Aktie setzt starken Kurs fort - Analystenkommentar beflügelt

Die Aktien der Deutsche Bank erfreuen sich bei Anlegern auch am Donnerstag großer Beliebtheit.

Mit in der Spitze 12,926 Euro nahmen die Titel am Vormittag Kurs auf die 13-Euro-Marke. Soviel hatte sie zuletzt im März 2018 gekostet. Zeitweise gewinnen sie noch 1,7 Prozent auf 12,86 Euro und liegen mit diesem Zuwachs auf Platz zwei im DAX 40

Eine gute Geschäftsentwicklung und Zinsfantasie treiben den Kurs an. Erst vor wenigen Tagen hatte Analyst Nicolas Payen von Kepler Cheuvreux sich positiv zur Deutschen Bank geäußert. Die Aktien seien wieder eine zuverlässige und attraktive Investitionsmöglichkeit.

Im europäischen Bankensektor waren die Titel am Donnerstag unter den Favoriten. Der Sektor selbst gab allerdings um knapp ein Prozent nach. Am Nachmittag könnten neue Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Geldpolitik nochmals Bewegung in die Kurse bringen.

FRANKFURT (dpa-AFX)