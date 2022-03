Deutsche Bank-Aktie steigt: Von Moltke wird zweiter Stellvertreter von Chef Sewing - Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente

Die Deutsche Bank will ihr Kernkapital stärken.

Das Finanzinstitut hat angekündigt, Wertpapiere, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1 (AT1) anerkannt werden, auszugeben. Die Emission mit erstem Kündigungstermin am 30. Oktober 2028 soll laut Mitteilung Benchmark-Volumen haben und die Erfüllung der AT1-Anforderungen der Säulen 1 und 2 unterstützen.

Die Wertpapiere werden auf der Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2018 emittiert, teilte das DAX-Unternehmen weiter mit. Die Stückelung der Wertpapiere soll 200.000 Euro betragen. Die Deutsche Bank AG wird alleinige Konsortialführerin bei der Platzierung sein.

Von Moltke wird zweiter Stellvertreter von CEO Sewing

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank hat den Finanzvorstand des Instituts, James von Moltke, zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Von Moltke tritt damit an die Seite von Karl von Rohr, der bereits seit 2018 Stellvertreter von CEO Christian Sewing ist. Er wird die neue Position mit sofortiger Wirkung neben seiner Aufgabe als Finanzchef übernehmen, wie die Deutsche Bank AG mitteilte.

"James von Moltke hat in den vergangenen fünf Jahren als Finanzvorstand herausragende Arbeit geleistet und hatte einen wichtigen Anteil an der erfolgreichen Transformation der Deutschen Bank", sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner laut der Mitteilung. "Der Vorstand ist so bestens aufgestellt für die nächste Strategiephase der Deutschen Bank."

Von Moltke ist seit Juli 2017 Finanzvorstand der Deutschen Bank. Er kam von der amerikanischen Großbank Citigroup, wo er zuletzt Treasurer war.

Am Montag gewinnt die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,15 Prozent auf 11,79 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)