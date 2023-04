Deutsche Bank-Aktie tiefer: Deutsche Bank verkleinert anscheinend Vorstand und plant Stellenstreichungen

Die Deutsche Bank will Medienberichten zufolge Stellen abbauen und den Vorstand verkleinern.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf einen Insider berichtet, sollen Stellen im Infrastrukturbereich und im Privatkundengeschäft gestrichen werden und der Vorstand auf 9 von derzeit 10 Mitglieder verkleinert werden. Mit diesen Maßnahmen wolle der Konzern dem Informanten zufolge Kosten senken. Hingegen sei die Stelle des scheidenden Privatkundenchefs und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Karl von Rohr von den Kürzungen nicht betroffen, sie soll trotz der Kostensenkungspläne nachbesetzt werden.

Die Bank hatte am Dienstag angekündigt, dass von Rohr seinen Vorstandsvertrag Ende Oktober auslaufen lassen wird. Über seinen Nachfolger will die Deutsche Bank "in Kürze" entscheiden.

Über die geplante Verkleinerung des Vorstands hatte zuerst "Bloomberg" berichtet.

Die Deutsche Bank, die am 27. April ihre Zahlen für das erste Quartal vorlegt, wollte die Pläne gegenüber Reuters und Dow Jones nicht kommentieren.

Die Deutsche Bank-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,65 Prozent leichter bei 9,94 Euro.

DJG/DJN/uxd/jhe

FRANKFURT (Dow Jones)