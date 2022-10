Deutsche Bank-Aktie trotzdem stärker: CumEx Ermittlungen - Razzia bei der Deutschen Bank

"Wir bestätigen, dass im Rahmen der seit 2017 laufenden Ermittlungen gegen die Bank in Sachen Cum/Ex die Staatsanwaltschaft Köln an unserem Standort in Frankfurt zurzeit eine behördliche Maßnahme durchführt", sagte ein Sprecher der Bank zu Dow Jones Newswires. Zuvor hatte das Handelsblatt über die Razzia berichtet.

Die Bank bekräftigte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. "Wie bereits seit Beginn der Ermittlungen 2017 kooperiert die Bank weiterhin vollumfänglich mit der ermittelnden Behörde", so der Sprecher weiter. "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns aufgrund des laufenden Verfahrens nicht weiter äußern."

Federführend bei den Cum-Ex-Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft Köln. In den vergangenen Monaten wurden Büros mehrerer Banken in Frankfurt durchsucht, darunter JPMorgan, Morgan Stanley, Dekabank und Barclays . Auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG wurde durchsucht.

Bei Cum-Ex- und ähnlichen -Geschäften haben sich Aktieninvestoren rund um den Dividendenausschüttungstag eine nicht gezahlte Kapitalertragssteuer vom Staat erstatten lassen und dadurch weltweit einen geschätzten Steuerschaden in dreistelliger Milliarden-Euro-Höhe verursacht, wovon geschätzt ein zweistelliger Milliardenbetrag auf Deutschland entfällt.

Die a href="/aktien/deutsche_bank-aktie" target="_blank">Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,87 Prozent auf 8,96 Euro.

