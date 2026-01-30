Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Aktienbewertung
|
30.01.2026 11:04:47
Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Bei den Erträgen rechnet er im zweiten Halbjahr mit einer Beschleunigung.
Aktienanalyse online: Die Deutsche Bank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:48 Uhr 1,7 Prozent auf 33,01 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 9,07 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 913 101 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 0,3 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
