Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Investment-Tipp
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24.04.2026 13:28:47
Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit Jahresbeginn sei die Aktie schwächer als die europäische Branche gelaufen, und für die Ende April anstehenden Quartalszahlen hätten die Frankfurter schon klare Hinweise gegeben, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im zweiten Halbjahr sei eine Beschleunigung des Ertragswachstums wahrscheinlich.
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Die Deutsche Bank-Aktie musste um 13:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 27,00 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 25,95 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 697 679 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 18,5 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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