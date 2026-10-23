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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Deutsche Bank-Analyse im Blick 23.10.2026 15:49:47

Deutsche Bank-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Deutsche Bank-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

UBS AG-Analyst Mate Nemes hat eine gründliche Analyse des Deutsche Bank-Papiers durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte trotz der üblichen saisonalen Abschwächung und anspruchsvoller Vorjahreswerte im Investmentbanking eine erneut solide Ertragsentwicklung verzeichnet haben, schrieb Mate Nemes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Ertragsprognose entspreche weitgehend der Konsensschätzung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:33 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 27,47 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 34,69 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 734 895 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 14,0 Prozent abwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,M DOGAN / Shutterstock.com

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