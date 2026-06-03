Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Markterwartungen
|
03.06.2026 16:13:00
Deutsche Bank-Aktie unter Druck: Sorgen um Kreditausfallrisiken belasten den Kurs
Zuletzt weiteten sie ihren Abschlag auf 3,22 Prozent auf 27,05 Euro aus und kehrten damit an ihre 50-Tage-Linie zurück. Der europäische Branchenindex ist derweil mit leichtem Abschlag eher unauffällig.
Deutsche Bank-Finanzchef Raja Akram sprach am Vormittag auf der "Goldman Sachs European Financials Conference". Dabei avisierte er, dass die Vorsorge für faule Kredite im zweiten Quartal wohl etwas über den Markterwartungen liegen dürfte. Das Umfeld bleibe für die Bank derweil aber konstruktiv und hinsichtlich der Ertragsziele für das Gesamtjahr herrsche Zuversicht.
/ag/men
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