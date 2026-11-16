Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Tarifverhandlungen
|
16.11.2026 12:36:00
Deutsche Bank-Aktie: Verdi erhöht mit Warnstreiks in Berlin und Brandenburg den Druck auf Privatbanken
Verdi fordert die Beschäftigten bei privaten Banken in den beiden Ländern am kommenden Freitag und Montag zum Ausstand auf. Den Angaben nach sollen besonders die Deutsche Bank und die Commerzbank von Streiks betroffen sein.
Bundesweite Warnstreikwoche
Bereits Ende der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft bundesweite Warnstreiks ab Montag angekündigt. In den seit Anfang Oktober laufenden Tarifverhandlungen fordert Verdi bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 6 Prozent mehr Geld für die etwa 150.000 Beschäftigten sowie monatlich 300 Euro mehr für Auszubildende. Die Arbeitgeber haben ab Mitte 2027 eine Erhöhung der Tarifgehälter in zwei Stufen um insgesamt 4,2 Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten angeboten.
Am Montag wollen Verdi und der Arbeitgeberverband der privaten Banken (AGV Banken) in Berlin ihre Verhandlungen fortsetzen.
Die Deutsche Bank-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise robust mit einem Plus von 0,30 Prozent auf 33,285 Euro.
/cab/DP/zb
BERLIN (dpa-AFX)
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|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
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