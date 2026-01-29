Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Aktienbewertung 29.01.2026 09:45:16

Deutsche Bank-Aktie: Warburg Research gibt Hold-Bewertung bekannt

Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier hat sich intensiv mit dem Deutsche Bank-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal sei etwas besser als gedacht verlaufen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche größtenteils den Erwartungen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:29 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 32,25 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 7,30 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 238 632 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 2,6 Prozent nach unten.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

