Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Aktienbewertung
|
29.01.2026 09:45:16
Deutsche Bank-Aktie: Warburg Research gibt Hold-Bewertung bekannt
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal sei etwas besser als gedacht verlaufen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche größtenteils den Erwartungen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:29 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 32,25 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 7,30 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 238 632 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 2,6 Prozent nach unten.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
17:59
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
17:59
|Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag fester (finanzen.at)