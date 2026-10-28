Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Deutsche Bank-Analyse im Blick 28.10.2026 17:58:47

Deutsche Bank-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein

Deutsche Bank-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Deutsche Bank-Papiers durch DZ BANK-Analyst Philipp Dr. Häßler.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analyst Philipp Häßler geht hervor, dass das Finanzinstitut gute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Ertragsprognose angehoben hat. Er geht davon aus, dass das Umfeld an den Kapitalmärkten positiv bleibt. Außerdem sollte die Deutsche Bank seiner Einschätzung nach von einer steigenden Kreditnachfrage in Deutschland profitieren.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 30,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7 429 784 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 6,0 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Mario Tama/Getty Images

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