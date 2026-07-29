Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Aktie unter der Lupe
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29.07.2026 17:19:45
Deutsche Bank-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Finanzinstituts seien vor allem dank eines starken Investmentbankings besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere positive Signale seien der bestätigte Jahresausblick, optimistische Aussagen während der Telefonkonferenz und der angekündigte Aktienrückkauf.
Aktienanalyse online: Die Deutsche Bank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie notierte um 17:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 31,53 EUR zu. Bisher wurden via XETRA 6 959 783 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 1,3 Prozent ein.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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