Deutsche Bank-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Deutsche Bank-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Zwar sei die Aktie in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen, doch da die Erwartungen übertroffen worden seien, wenn auch vor allem wegen des Investmentbanking-Geschäfts, bleibt Analystin Anke Reingen zuversichtlich. Sie verwies in der am Donnerstag vorliegenden Studie auch auf das Bekenntnis des Managements zur Kosteneinhaltung und den konstruktiven Ausblick.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Bank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Um 09:57 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 15,36 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 4,15 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 297 729 Deutsche Bank-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2024 um 24,2 Prozent. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 01:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 01:54 / EDT





