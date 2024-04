Deutsche Bank-Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Deutsche Bank-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,10 Euro belassen. Analyst Chris Hallam schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem starken Investmentbanking. Bei den operativen Kosten habe das Geldhaus etwas besser abgeschnitten als erwartet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Bank-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:57 Uhr 5,5 Prozent im Plus bei 16,25 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 29,83 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 10 447 174 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Anteilsschein um 31,4 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 06:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.