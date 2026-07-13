Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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13.07.2026 06:00:20
Deutsche Bank and UniCredit sue Linde over Russia sanctions losses
Test case will determine whether lenders can recover hundreds of millions of euros seized by courtsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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