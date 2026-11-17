Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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17.11.2026 12:29:38
Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef stellt sich hinter Sewing
FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts erneuter Vorwürfe gegen Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende des Dax-Konzerns (DAX), Alexander Wynaendts, hinter den Manager gestellt. "Seit Beginn meiner Amtszeit gab es keine einzige Entscheidung von Christian Sewing, die mir Anlass zu Bedenken gegeben hätte", ließ der Niederländer mitteilen, der seit Mai 2022 dem Kontrollgremium der Deutschen Bank vorsteht.
Die Deutsche Bank habe sich "grundlegend verändert, kulturell ebenso wie bei ihren Kontrollsystemen", betonte Wynaendts. "Seit meinem Amtsantritt als Aufsichtsratsvorsitzender im Jahr 2022 erlebe ich ein Managementteam, das die Bank nachhaltig profitabel und mit wirksamen Kontrollen führt, und einen Vorstandsvorsitzenden, der diese Transformation mit Nachdruck vorantreibt."
Internationale Medien sehen nach Auswertung von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten Vorwürfe bekräftigt, dass Deutschlands größtes Geldhaus über Jahre zugunsten des Profits interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt habe. Die Recherchen nehmen auch Deutsche-Bank-Chef Sewing persönlich ins Visier, dem vorgeworfen wird, Kontrollen nicht ernst genommen und interne Warnungen ignoriert zu haben.
Wynaendts erklärte: "Wir sehen in der aktuellen Berichterstattung keine neuen Erkenntnisse." Die geschilderten Sachverhalte lägen viele Jahre zurück. "Sofern relevant, hat sich der Aufsichtsrat bereits in der Vergangenheit damit befasst, und auch die Aufsichtsbehörden wurden informiert."/ben/als/DP/stw
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