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Strafzahlung 12.11.2026 13:52:00

Deutsche Bank: BaFin ahndet Mängel bei Postbank-IT-Migration – Aktie im Blick

Deutsche Bank: BaFin ahndet Mängel bei Postbank-IT-Migration – Aktie im Blick

Die BaFin zieht wegen Problemen bei der Postbank-IT-Migration Konsequenzen und verhängt ein Bußgeld gegen die Deutsche Bank.

Die Deutsche Bank muss wegen Mängeln im Zusammenhang mit der Migration der Postbank-Kundendaten auf die IT-Plattform der Muttergesellschaft eine Strafe zahlen. Die BaFin hat ein Bußgeld von acht Millionen Euro verhängt. Die Deutsche Bank habe keine angemessenen organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um das erhöhte Aufkommen an Kundenbeschwerden unverzüglich zu bearbeiten, das durch die Migration entstanden sei, teilte die Finanzaufsicht mit. Außerdem habe sie Aufträge zum Depotübertrag nicht unverzüglich ausgeführt.

Bußgeld setzt sich aus zwei Strafen zusammen

Die Summe setzt sich aus einem Bußgeld von 5,5 Millionen Euro für die zu langsame Bearbeitung von Kundenbeschwerden und einer Strafe von 2,5 Millionen Euro für die verzögerte Bearbeitung von Depotüberträgen zusammen.

Deutsche Bank akzeptiert Entscheidung der BaFin

„Wir haben die mehrere Jahre zurückliegenden Probleme im Zusammenhang mit der IT-Migration der Postbank in die Deutsche Bank umfassend aufgearbeitet und behoben und unsere Prozesse seitdem kontinuierlich verbessert“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bank. „Die Deutsche Bank akzeptiert die Entscheidung der BaFin.“

Die Aktie der Deutschen Bank verliert via XETRA stellenweise 0,37 Prozent auf 33,52 Euro.

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