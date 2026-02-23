Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
23.02.2026 12:55:57
Deutsche Bank baut Private Banking in Genf aus
Das Private-Banking-Team der Deutschen Bank verstärkt sich mit drei neuen Köpfen. Sie kümmern sich vor allem um UHNW-Kunden im Nahen Osten und Griechenland. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
