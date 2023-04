Deutsche Bank baut verbliebene IT-Aktivitäten in Russland ab

Von Patricia Kowsmann

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank bereitet die Schließung ihres Technologiezentrums in Russland vor. Wie die Bank mitteilte, bietet sie den dortigen Mitarbeitern Abfindungspakete an.

Als Russland die Ukraine im vergangenen Jahr überfiel, meldete die Deutsche Bank ein begrenztes Engagement in Russland in Bezug auf Kredite und andere Geschäfte. Aber sie beschäftigte rund 1.500 Mitarbeiter im dortigen Technologie-Zentrum. Sie bot den Mitarbeitern einen Umzug nach Berlin an, aber nicht alle machten davon Gebrauch.

Die Bank reduziere die Aktivitäten im Technologiezentrum in Russland weiter, teilte die Deutsche Bank mit. Die Optionen für die Mitarbeiter seien ausgeweitet worden.

Die Financial Times hatte zuvor über diesen Schritt berichtet.

