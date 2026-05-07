Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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07.05.2026 17:42:41
Deutsche Bank begibt AT1-Instrumente über 1,25 Mrd Euro
DOW JONES--Die Deutsche Bank hat die am Morgen angekündigte Emission von hartem Kernkapital abgeschlossen. Wie die Bank mitteilte, hat sie AT1-Kapitalinstrumente im Nennwert von 1,25 Milliarden Euro begeben. Die Wertpapiere haben einen halbjährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 6,75 Prozent bis zum 30. April 2036. Danach wird der Zinssatz für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt.
Die Deutsche Bank hat AT1-Kapitalinstrumente, die dem harten Kernkapital zugerechnet werden, bereits mehrfach eingesetzt. Zuletzt wurde im November eine Emission im Nennwert von 1,0 Milliarde Euro platziert.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/flf
(END) Dow Jones Newswires
May 07, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)
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