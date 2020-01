Deutsche Bank bestätigt 2022er-Ziele

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hält an ihren von Experten als ambitioniert eingestuften Renditeziel fest. "Die bisherigen Fortschritte bestätigen uns auch in unserer Zuversicht, dass wir unsere Renditeziele für 2022 erreichen werden", sagte Finanzvorstand James von Moltke am Donnerstag bei der Pressekonferenz zu den Jahreszahlen in Frankfurt laut vorab verbreitetem Redetext. Demnach soll die Nachsteuerrendite auf das sogenannte materielle Eigenkapital von 8 Prozent im Konzern und mehr als 9 Prozent in der Kernbank steigen. Analysten halten diese Ziele für ambitinionert. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hatte bei einem Investorentag im Dezember gesagt, dass das Ziel wegen des schwierigen Umfelds ehrgeiziger geworden ist. Die größte deutsche Bank bekräftigte zudem ihre Kapital- und Kostenziele./zb/mis