Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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Analystenstimme 15.07.2026 22:04:00

Deutsche Bank bestätigt Kaufempfehlung für Tesla-Aktie vor Quartalszahlen

Deutsche Bank bestätigt Kaufempfehlung für Tesla-Aktie vor Quartalszahlen

Deutsche Bank Research hält vor den Quartalszahlen an ihrer Kaufempfehlung für Tesla fest - trotz erwarteten Margendrucks.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Trotz unerwartet hoher Auslieferungszahlen dürfte die Bruttomarge des Elektroautobauers zurückgegangen sein, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Jahresstart dürften sich im zweiten Quartal allerdings trotz Gegenwinds einige positive Effekte bemerkbar gemacht haben.

Die Tesla-Aktie verlor an der NASDAQ 0,43 Prozent auf 394,46 US-Dollar.

FRANKFURT (dpa-AFX)

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