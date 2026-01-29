Deutsche Bank Aktie

29.01.2026 05:49:40

Deutsche-Bank-Bilanz im Schatten von Geldwäscheermittlungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bilanzvorlage der Deutschen Bank an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) steht unter keinem guten Stern: Zwar erwarten Analysten, dass der DAX-Konzern 2025 deutlich mehr Gewinn gemacht hat als ein Jahr zuvor. Doch angesichts erneuter Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche inklusive Razzia in der Frankfurter Konzernzentrale am Vortag muss sich Konzernchef Christian Sewing auf kritische Fragen einstellen.

Nach Angaben der federführenden Frankfurter Staatsanwaltschaft geht es um frühere Geschäftsbeziehungen des größten deutschen Geldhauses zu ausländischen Gesellschaften, die ihrerseits im Verdacht stehen, Geldwäsche betrieben zu haben. Vorwürfe, beim Thema Geldwäsche nicht genau genug hinzuschauen und Verdachtsanzeigen zu spät abgegeben zu haben, haben der Deutschen Bank schon mehrfach Ärger mit der Justiz eingebrockt.

Geschäftlich lief es zuletzt gut für das Institut: Analysten rechnen damit, dass die Deutsche Bank im vergangenen Jahr vor Steuern gut 9,6 Milliarden Euro verdient hat. Unter dem Strich dürfte demnach ein Gewinn von knapp 6 Milliarden Euro stehen. Beides wäre erheblich mehr als ein Jahr zuvor: 2024 hatte die Deutsche Bank vor Steuern knapp 5,3 Milliarden Euro verdient, der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss lag bei rund 2,7 Milliarden Euro. Ursächlich für den damaligen Gewinnrückgang war vor allem die Entschädigung früherer Postbank-Aktionäre./ben/DP/jha

07:05 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
29.01.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
29.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
