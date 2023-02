Deutsche-Bank-CEO: Noch zu früh für Aussagen über Aktienrückkäufe 2023

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hält sich zu Details zu weiteren Aktienrückkäufen in diesem Jahr bislang bedeckt. "Derzeit halten wir es angesichts des gegebenen Makro- und regulatorischen Umfelds noch für zu früh, um Aussagen über den genauen Betrag und den Zeitpunkt in diesem Jahr zu treffen", sagte Vorstandschef Christan Sewing bei der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt. Aktienrückkäufe seien aber "natürlich weiterhin Teil unseres Instrumentariums auch für dieses Jahr".

Die Bank hatte angekündigt, für die Jahre 2021 bis 2025 über Aktienrückkäufe und Dividenden 8 Milliarden Euro an Kapital an die Aktionäre zurückzuzahlen. "Dieser Betrag ist und bleibt für uns gesetzt - trotz der Unsicherheiten aufgrund der geopolitischen Situation und der wirtschaftlichen Lage", sagte Sewing. Die zu erwartende Steigerung der operativen Profitabilität sowie die robuste Kapitalquote unterstützten dieses Ziel.

Mit Blick auf Aktienrückkäufe zeigte sich Sewing zuversichtlich, dass die Unsicherheiten im Jahresverlauf abnehmen "und wir unsere Aktionäre auf diese Weise für ihre Treue belohnen können".

Die vorgeschlagene Dividende für 2022 von 30 Cent je Aktie - nach 20 Cent im Vorjahr - bezeichnete Sewing als "Zwischenschritt".

