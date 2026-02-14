Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

14.02.2026 10:43:00
Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing verlangt längere Lebensarbeitszeit für Büroangestellte
Christian Sewing, Vorstandschef der Deutschen Bank, plädiert dafür, dass bestimmte Berufsgruppen später in Rente gehen. Außerdem will er an den Kündigungsschutz ran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
