Deutsche-Bank-Chef Sewing mahnt zur Vorsicht bei staatlichen Hilfspaketen

Berlin (Reuters) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing appelliert zur Vorsicht bei den staatlichen Hilfspaketen der Bundesregierung.

Das aktuelle Hilfspaket sei richtig geschnitten, doch eine dauerhafte Verlängerung sei auch für Deutschland nicht möglich, sagte Sewing beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung am Donnerstag in Berlin. "Irgendwann ist auch Deutschland am Ende das dem Kapitalmarkt so zu erklären, dass der Kapitalmarkt an der Schuldenfähigkeit Deutschlands glaubt." Deutschland müsse daran arbeiten, dass das Land keine Verlängerung von solchen flächendeckenden Hilfsmaßnahmen benötige.

Für deutsche Unternehmen gehe es jetzt um die Kernfrage, ob sie Zugang zu einer sicheren und wettbewerbsfähigen Energieversorgung bekommen. Wenn die Energieversorgung der Wirtschaft nicht sichergestellt werde, stiegen die Investitionen in anderen Ländern. Die "Inflation Reduction Act" der USA - ein Gesetzespaket zur Eindämmung der Inflation und zur Finanzierung der Klimatransformation der US-Wirtschaft - zeige, welche Anreize die Wirtschaft brauche.

