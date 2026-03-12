Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 11:14:39

Deutsche-Bank-Chef Sewing verdient nach Rekordgewinn mehr

DOW JONES--Nach den Rekordergebnissen der Deutschen Bank im vergangenen Jahr ist die Vergütung von Vorstandschef Christian Sewing gestiegen. Für 2025 beläuft sie sich auf Pro-Forma-Basis auf 10,5 Millionen Euro nach 9,75 Millionen im Vorjahr, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Die Vergütung für den Gesamtvorstand steigt auf 68,9 von 68,1 Millionen Euro. Die Werte stehen unter der Annahme einer hundertprozentigen Zielerreichung bei der langfristigen variablen Vergütungskomponente für den Zeitraum 2025 bis 2027.

Bei der Deutschen Bank wurde das System zur Vorstandsvergütung 2024 angepasst. Die langfristige variable Vergütungskomponente (Long-Term Incentive) wird auf der Basis eines zukunftsgerichteten Bemessungszeitraums von drei Jahren festgelegt, vorher auf Basis der Ergebnisse der Vergangenheit.

Bei der Deutschen Bank gab es 2025 zahlreiche Einkommensmillionäre. Insgesamt erhielten 658 sogenannte "Material Risk Taker" Gesamtbezüge von über 1 Million Euro nach 647 im Vorjahr. In die Spanne von 18 bis 18,5 Millionen Euro fiel eine Person, in den Bereich 11 bis 11,5 Millionen zwei Personen. Mit 339 waren die meisten Personen in der Bandbreite von 1 bis 1,5 Millionen Euro angesiedelt.

Die Bank bestätigte die Ziele für 2026. So sollen die Erträge auf rund 33 Milliarden Euro steigen von 32,1 Milliarden im Vorjahr. In der Unternehmensbank, der Investmentbank und in der Vermögensverwaltung wird ein "leichter" Anstieg gesehen. In der Privatkundenbank wird von höheren Erträgen ausgegangen.

Die Aufwendungen dürften wegen Investitionen leicht steigen. Die Aufwand-Ertrags-Relation soll weiter unter 65 Prozent liegen. Das bedeutet, dass die Bank für einen Euro Ertrag weniger als 65 Cent aufwenden müsste. 2025 lag die Quote bei 64 Prozent. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft dürfte leicht niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Die Bank bestätigte ebenfalls ihre Ziele für 2028.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

mehr Analysen
12.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
06.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Bank AG 25,61 -5,92% Deutsche Bank AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen