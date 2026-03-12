Deutsche-Bank-Chef Sewing verdient nach Rekordgewinn mehr

DOW JONES--Nach den Rekordergebnissen der Deutschen Bank im vergangenen Jahr ist die Vergütung von Vorstandschef Christian Sewing gestiegen. Für 2025 beläuft sie sich auf Pro-Forma-Basis auf 10,5 Millionen Euro nach 9,75 Millionen im Vorjahr, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Die Vergütung für den Gesamtvorstand steigt auf 68,9 von 68,1 Millionen Euro. Die Werte stehen unter der Annahme einer hundertprozentigen Zielerreichung bei der langfristigen variablen Vergütungskomponente für den Zeitraum 2025 bis 2027.

Bei der Deutschen Bank wurde das System zur Vorstandsvergütung 2024 angepasst. Die langfristige variable Vergütungskomponente (Long-Term Incentive) wird auf der Basis eines zukunftsgerichteten Bemessungszeitraums von drei Jahren festgelegt, vorher auf Basis der Ergebnisse der Vergangenheit.

Bei der Deutschen Bank gab es 2025 zahlreiche Einkommensmillionäre. Insgesamt erhielten 658 sogenannte "Material Risk Taker" Gesamtbezüge von über 1 Million Euro nach 647 im Vorjahr. In die Spanne von 18 bis 18,5 Millionen Euro fiel eine Person, in den Bereich 11 bis 11,5 Millionen zwei Personen. Mit 339 waren die meisten Personen in der Bandbreite von 1 bis 1,5 Millionen Euro angesiedelt.

Die Bank bestätigte die Ziele für 2026. So sollen die Erträge auf rund 33 Milliarden Euro steigen von 32,1 Milliarden im Vorjahr. In der Unternehmensbank, der Investmentbank und in der Vermögensverwaltung wird ein "leichter" Anstieg gesehen. In der Privatkundenbank wird von höheren Erträgen ausgegangen.

Die Aufwendungen dürften wegen Investitionen leicht steigen. Die Aufwand-Ertrags-Relation soll weiter unter 65 Prozent liegen. Das bedeutet, dass die Bank für einen Euro Ertrag weniger als 65 Cent aufwenden müsste. 2025 lag die Quote bei 64 Prozent. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft dürfte leicht niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Die Bank bestätigte ebenfalls ihre Ziele für 2028.

March 12, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)