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02.09.2026 09:24:40

Deutsche-Bank-Chef warnt vor Zurückdrehen von Reformen

DOW JONES--Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat von der Bundesregierung die Umsetzung der angekündigten Reformen eingefordert. "Wer jetzt darüber diskutiert, Reformen, die angekündigt sind, zurückzudrehen oder angekündigte Maßnahmen wieder vom Tisch zu nehmen, handelt falsch", sagte Sewing bei der Veranstaltung "Banken-Gipfel" des Handelsblatts in Frankfurt. "Koalitionsparteien sollten nicht über den Rückweg sprechen, sondern das Angekündigte konsequent umsetzen."

Die angekündigten Reformen könnten aber nur der Auftakt sein, es brauche mehr Entlastung. "Reformen können zunächst wehtun", fügte er hinzu. Er sei aber überzeugt, dass sich "mutige Reformen" auszahlen werden, sowohl wirtschaftlich als auch politisch.

Mit Blick auf die am Sonntag anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt warnte Sewing vor den populistischen Parteien. "Populistische Parteien geben vor, einfache Antworten zu haben", sagte der Manager. "Tatsächlich propagieren sie Konzepte, die den Grundlagen unseres Erfolgs entgegenstehen: Offenheit, Vielfalt, ein starkes Europa, verlässliche Institutionen und internationale Zusammenarbeit."

"Abschottung, Nationalismus und das Schüren von Misstrauen lösen kein einziges unserer Probleme", so Sewing weiter. "Vielmehr schwächt all das den Standort, schreckt Investitionen und Fachkräfte ab und gefährdet Wachstum."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 03:25 ET (07:25 GMT)

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