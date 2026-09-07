Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
07.09.2026 14:04:00
Deutsche Bank erzielt Vergleich mit Ex-Manager
Mit einem Vergleich zieht die Deutsche Bank einen Schlussstrich unter einen Millionen-Streit mit einem einst angestellten Investmentbanker. Damit ist die Affäre allerdings noch nicht beendet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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