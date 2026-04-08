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Kontrollgremium 08.04.2026 21:07:40

Deutsche Bank holt Henkel-Chef Knobel in den Aufsichtsrat

Deutsche Bank holt Henkel-Chef Knobel in den Aufsichtsrat

Der Chef des Konsumgüterkonzerns Henkel, Carsten Knobel, soll Mitglied des Kontrollgremiums der Deutschen Bank werden.

Dort soll Henkel-Chef Knobel die freiwerdende Position von Frank Witter übernehmen, der sein Aufsichtsratsmandat aus persönlichen Gründen mit Ablauf der Hauptversammlung am 28. Mai niederlegt, wie der DAX-Konzern mitteilte. "Ich freue mich, dass Carsten Knobel für unseren Aufsichtsrat kandidiert. Als äußerst anerkannter Vertreter eines deutschen Industrie- und Konsumgüterunternehmens mit globaler Ausrichtung bringt er umfangreiche Erfahrung mit", sagte Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts, der, wie bereits bekannt, für eine weitere Amtszeit von vier Jahren nominiert wurde und nach der Hauptversammlung erneut den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen soll. Die Hauptversammlung der Deutschen Bank findet in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder als Präsenzveranstaltung statt.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Deutsche Bank-Aktie zeitweise 5,45 Prozent im Plus bei 27,36 Euro.

DOW JONES

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RBC Capital Markets beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Outperform

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