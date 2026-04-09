Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

Henkel Aktie

Henkel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kontrollgremium 09.04.2026 13:37:00

Deutsche Bank holt Henkel-Chef Knobel in den Aufsichtsrat - Aktie schwächelt

Deutsche Bank holt Henkel-Chef Knobel in den Aufsichtsrat - Aktie schwächelt

Der Chef des Konsumgüterkonzerns Henkel, Carsten Knobel, soll Mitglied des Kontrollgremiums der Deutschen Bank werden.

Dort soll Henkel-Chef Knobel die freiwerdende Position von Frank Witter übernehmen, der sein Aufsichtsratsmandat aus persönlichen Gründen mit Ablauf der Hauptversammlung am 28. Mai niederlegt, wie der DAX-Konzern mitteilte. "Ich freue mich, dass Carsten Knobel für unseren Aufsichtsrat kandidiert. Als äußerst anerkannter Vertreter eines deutschen Industrie- und Konsumgüterunternehmens mit globaler Ausrichtung bringt er umfangreiche Erfahrung mit", sagte Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts, der, wie bereits bekannt, für eine weitere Amtszeit von vier Jahren nominiert wurde und nach der Hauptversammlung erneut den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen soll. Die Hauptversammlung der Deutschen Bank findet in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder als Präsenzveranstaltung statt.

Deutsche Bank sinkt nach Erholung wieder- Citi sieht Branche positiv

Der europäische Bankenindex Stoxx Europe 600 Banks hat mit seiner Erholungsrally vom Mittwoch just an seinem Korrekturtrend seit Anfang Februar gestoppt. Am Donnerstag ging es nun wieder etwas abwärts. Das Minus seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar schwoll wieder an auf fast 4 Prozent. Mitte März waren es zwischenzeitlich bereits über 15 Prozent - geprägt von Konjunktursorgen bei hohen Ölpreisen.

Analyst Andrew Coombs von der Citigroup bleibt jedoch optimistisch für die Branche, die einige der wenigen sei, in der die Ergebnisprognosen noch anstiegen. Wesentlich dafür seien die Ertragsaussichten, aber in einigen Fällen auch bessere Kostenkontrolle. Die Favoriten von Coombs sind HSBC, NatWest und Société Générale.

Aber auch die Aktien der Deutschen Bank sieht er mit "Neutral" nicht mehr so negativ und hob seine Verkaufsempfehlung auf. Die Papiere der Frankfurter konnten ihre Erholungsgewinne vom Mittwoch nicht mehr verteidigen. Ihr Minus seit Beginn des Iran-Kriegs beträgt damit noch gut 9 Prozent. Im XETRA-Handel notiert die Deutsche Bank-Aktie zeitweise 0,18 Prozent im Minus bei 27,45 Euro.

Auch die im Laufe des Kriegs geänderten Zinserwartungen sieht Analyst Coombs positiv. Inzwischen werde am Markt bereits mit zwei Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank in diesem Jahr gerechnet, was die Zinsergebnisse der Geldinstitute stütze. Einen weiteren positiven Beitrag könnte die Künstliche Intelligenz durch ihren Einfluss auf Kosten und Produktivität leisten.

DOW JONES/dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RBC Capital Markets beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Outperform

Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Henkel KGaA St.

mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA St.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Bank AG 27,59 0,31% Deutsche Bank AG
Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs) 15,20 -1,30% Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs)
Henkel KGaA St. 61,85 -0,64% Henkel KGaA St.
Henkel KGaA Vz. 66,34 -0,99% Henkel KGaA Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen