Deutsche Bank im Rallymodus: Auch Cerberus-Abverkauf stoppt die Aktie nicht

Die durch die Zinswende ausgelöste Rally bei Bankaktien geht in die nächste Runde. Die Papiere der Deutschen Bank legten den siebten Tag in Folge zu und stiegen damit über die Marke von 14 Euro. Zuletzt standen die Aktien vor vier Jahren so hoch. Auch ein weiterer Abverkauf des Großinvestors Cerberus kann den Kurs offenbar nicht stoppen.Der US-Finanzinvestor Cerberus nutzt den jüngsten Kursanstieg bei den Bankaktien Kreisen zufolge für den weiteren Abbau ihres Anteils an der Deutschen Bank. Nach dem Verkauf von 21 Millionen Aktien Anfang Januar platziert Cerberus nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Dienstagabend weitere 15 Millionen Anteile an der größten deutschen Bank. Der Anteil dürfte dabei von zuletzt knapp zwei Prozent auf etwas mehr als ein Prozent sinken. Die Aktien werden dabei für 14,15 Euro das Stück angeboten. Der Erlös der Transaktion dürfte damit bei etwas mehr als 200 Millionen Euro liegen.Die Deutsche-Bank-Aktie reagierte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate kaum, nachdem sie im Xetra-Handel den siebten Tag in Folge gestiegen war. Bankaktien waren zuletzt unter anderem wegen der wieder anziehenden Zinsen stark gefragt. So zog der Börsenwert der Deutschen Bank in diesem Jahr bereits um etwas mehr als 30 Prozent auf fast 30 Milliarden Euro an.Für Cerberus ist das Engagement bei der Deutschen Bank dennoch bisher ein Verlustgeschäft. Auch die jetzt angepeilten 14,15 Euro liegen noch unter dem Niveau, das die Aktie zum Zeitpunkt des Einstiegs innehatte. Cerberus hatte sich 2017 in der Hoffnung auf eine Erholung der Kurse zuerst bei der Commerzbank und dann bei der Deutschen Bank eingekauft. Nachdem im Frühjahr 2019 eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank gescheitert war, sind beide Institute einmal mehr im Umbruch.Mit Material von dpa-AFX.