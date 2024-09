Deutsche Bank kappt Ziel für SMA Solar auf 21 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar nach Ankündigung des Restrukturierungsplans von 40 auf 21 Euro fast halbiert, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Cash-Position des Wechselrichter-Herstellers sei besorgniserregend und es sei noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, schrieb Analyst Mengxian Sun in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2024 / 08:00 / CET