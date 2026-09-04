Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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04.09.2026 06:00:27
Deutsche Bank led $1bn of troubled lending to Hollywood studio landlord
German lender enabled debt-fuelled expansion of Hackman Capital Partners’ property empireWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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