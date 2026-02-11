Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
11.02.2026 13:32:21
Deutsche Bank looks to boost loans for rich clients’ sports bets
Billionaires with sports investments include India's Mukesh Ambani, France's Bernard Arnault and Josh Harris in the US
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
15:01
|EQS-DD: Deutsche Bank AG: Juergen Toegel, buy (EQS Group)
15:01
|EQS-DD: Deutsche Bank AG: Juergen Toegel, Kauf (EQS Group)
12:27
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
12:27