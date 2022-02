Deutsche Bank macht den Schritt nach vorn

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Deutsche-Bank-Aktie hat auf Wochensicht rund 16 Prozent an Wert gewonnen. Ursächlich dafür waren vor allem die starken Jahreszahlen und die optimistischen Aussichten. Nun will der Branchenprimus ein Thema anpacken, was in den vergangen Jahren seitens der Finanzbehörden immer wieder beanstandet wurde.Die Bank nimmt nämlich Geld im Kampf gegen die Finanzkriminalität in die Hand, wie das Manager Magazin berichtet. Konkret will das in Frankfurt ansässige Geldhaus eine Milliarde Euro ausgeben, um diese Problematik in den Griff zu bekommen. Die Bank ist in der Vergangenheit etwa beim Thema Geldwäsche ins Visier der BaFin wie auch der US-Notenbank Fed geraten. Die Behörden diesseits und jenseits der Atlantik hatten wiederholt Mängel beim Risikomanagement und Compliance festgestellt.Das Papier der Deutschen Bank kann am Dienstag in einem freundlichen Gesamtmarkt rund zwei Prozent zulegen.