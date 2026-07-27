Deutsche Bank Mexico präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Deutsche Bank Mexico hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Deutsche Bank Mexico hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 MXN je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank Mexico im vergangenen Quartal 786,4 Millionen MXN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank Mexico 700,7 Millionen MXN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at