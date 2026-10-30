Deutsche Bank Mexico stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deutsche Bank Mexico lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 MXN. Im Vorjahresquartal waren -0,070 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank Mexico mit einem Umsatz von insgesamt 674,3 Millionen MXN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 666,5 Millionen MXN erwirtschaftet worden waren, um 1,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at