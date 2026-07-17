Deutsche Bank Mexico: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Deutsche Bank Mexico hat sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 MXN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,40 Prozent auf 1,37 Milliarden MXN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,090 MXN sowie einem Umsatz von 1,35 Milliarden MXN gerechnet.

Redaktion finanzen.at