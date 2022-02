Deutsche Bank mit neuem Jahreshoch: Frisches Kaufsignal - soweit kann es nun gehen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Für die Deutsche-Bank-Aktie könnte es im neuen Jahr kaum besser laufen. Der Rückenwind durch steigende Zinsen hält an, die Papiere haben gestern ein starkes Kaufsignal generiert. Nun gilt es, dieses zu verteidigen. Im rauen Umfeld hat sich die Aktie 2022 gut behaupten können. Sicher zur Verwunderung vieler Anleger.Bereits 2021 performten Finanztitel besser als der Gesamtmarkt. Im neuen Jahr gilt das besonders für deutsche Bank -Aktien. Die Deutsche-Bank-Notierung hat bereits ordentlich zugelegt und strebt weiter nach oben. Auch die Analysten-Gemeinde passt daher ihre Prognosen immer weiter nach oben an.Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 13,50 auf 15,30 Euro angehoben und die Einstufung auf „Buy“ belassen. Nun gehe es darum unter Beweis zu stellen, dass die Fortschritte nachhaltig und nicht nur temporär seien, schrieb Analyst Daniele Brupbacher kürzlich veröffentlichen Studie. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Deutsche-Bank Aktien von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 12,20 auf 15,50 Euro angehoben. „Die Deutsche Bank ist zurück“, schrieb Analyst Nicolas Payen in einer Studie. Die Aktie sei wieder ein vertrauenswürdiges und attraktives Investment. Der Ertragsausblick für 2022 stimme optimistisch. Payen glaubt an 25 Milliarden Euro und damit mehr als der Konsens von 24,4 Milliarden Euro.Mit Material von dpa-AFX.