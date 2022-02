Deutsche Bank nicht zu stoppen: Jetzt geht die Rally erst richtig los

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Für Bankaktien läuft es 2022 blendend. Hohe Inflationsraten haben zahlreiche Notenbanken bereits zur Zinswende gezwungen, die Fed in den USA hat eine straffere Geldpolitik ebenfalls angekündigt. Die EZB sträubte sich bisher noch, nach der Sitzung der Zentralbank gestern scheint sich das Blatt aber nun gewendet zu haben. Die Rally der Deutsche-Bank-Aktie sollte damit neues Futter bekommen.5,1 Prozent betrug die Inflation im Januar in der Eurozone, das ist mehr als Experten erwartet hatten. Die EZB kann das nicht mehr ignorieren. Anleger warten nun gespannt auf die nächsten Projektionen zur Teuerung, die die Notenbank im März veröffentlicht. Verschiedene Aussagen der Zentralbanker deuten bereits jetzt auf einen Kursschwenk hin.Verschiedene Analysten haben im Anschluss an die EZB-Sitzung ihre Prognosen zur Geldpolitik angepasst. Unter dem Strich gehen nun einige Experten von einem ersten Zinsschritt im nächsten Herbst aus. So erwartet die Commerzbank nun zwei Leitzinserhöhungen in 2022, im September könnte es mit 0,25 Prozent losgehen. Im Dezember könnte der nächste Zinsschritt erfolgen.Die Deutsche Bank hingegen will im laufenden Jahr ihre Sanierung abschließen. Bisher bemängelten einige Experten, dass es nur in der Investmentbank operativ gut laufe. In den zinsabhängigen Sparten wie der Privatkundensparte und der Unternehmerbank drücken indes noch immer niedrige Zinsen auf die Geschäftsentwicklung. Das könnte sich mit einer Zinswende auch in der Eurozone aber ändern. Schon jetzt dürfte man durch die steigenden Marktrenditen in den USA und Großbritannien profitieren.