Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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13.07.2026 03:19:17
Deutsche Bank pays A$2 million penalty for Australian trade reporting failures
DEUTSCHE Bank has paid an A$2 million (US$1.3 million) penalty for misreporting more than 260,000 over-the-counter (OTC) derivative transactions, Australia’s securities regulator...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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10.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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|Börse Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
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|Freitagshandel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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10.07.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
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|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Mittag nach (finanzen.at)