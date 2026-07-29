Deutsche Bank plant neues Aktienrückkaufprogramm

DOW JONES--Die Deutsche Bank kauft weitere Aktien zurück. Wie die Bank mitteilte, legt sie ein neues Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro auf. Dies folge nach dem Abschluss des aktuellen Programms über 1 Milliarde Euro.

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July 29, 2026 01:07 ET (05:07 GMT)