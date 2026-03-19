Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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19.03.2026 21:16:17
Deutsche Bank promotes two potential successors to Sewing
Stefan Hoops, chief executive of DWS, to join bank’s management board and Fabrizio Campelli appointed deputy CEOWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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