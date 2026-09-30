Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Expertenstimme
|
30.09.2026 16:51:00
Deutsche Bank Research stuft Commerzbank-Aktie ab - Titel tiefer
So regiert die Commerzbank-Aktie
Die Aktien der Commerzbank erleiden am Mittwoch einen charttechnischen Rückschlag. Der Kurs des Finanzinstituts sackte als DAX-Schlusslicht um zuletzt 3,91 Prozent auf 40,35 Euro ab. Dadurch rutschten die Aktien deutlich unter die 21-Tage-Linie, die von vielen Anlegern als Indikator für den kurzfristigen Trend angesehen wird. In Zeiten der voranschreitenden Übernahme durch den Konkurrenten UniCredit ist dies seit Anfang April eine seltene und meist nur kurze Erscheinung gewesen.
Benjamin Goy vom Research-Team der Deutschen Bank gab am Mittwoch seine bisherige Kaufempfehlung für die Papiere des Frankfurter Konkurrenten auf. "Neue Phase, neues Rating", titelte der Experte in seiner Studie. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen eingepreist oder würden zumindest besser verstanden, schrieb er mit Blick auf die gute Kursentwicklung der Aktien, die Mitte September mit 43,37 Euro den höchsten Stand seit 2010 erreicht hatten. Sie würden mittlerweile mit einer Prämie zum Sektor bewertet.
Die erhöhte Ungewissheit hinsichtlich der künftigen Strategie der Bank begrenzt nach Ansicht von Goy das weitere Bewertungspotenzial nach oben. In der Branche gebe es bessere Möglichkeiten, um von steigenden Marktzinsen zu profitieren. Dabei erwähnte er unter seinen "Top Picks" vor allem die niederländische ING. Deren Titel entwickelten sich am Mittwoch mit einem Abschlag von 0,3 Prozent einen Tick besser als der gesamteuropäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Banks, der mit der Commerzbank als Schlusslicht um ein halbes Prozent nachgab.
/tih/gl/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
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