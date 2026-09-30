Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Expertenstimme 30.09.2026 16:51:00

Deutsche Bank Research stuft Commerzbank-Aktie ab - Titel tiefer

Deutsche Bank Research stuft Commerzbank-Aktie ab - Titel tiefer

Die Deutsche Bank Research stuft die Commerzbank-Aktie von "Buy" auf "Hold" ab, belässt das Kursziel aber unverändert.

Deutsche Bank Research hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 42 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Neue Phase, neues Rating", schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen entweder bereits eingepreist oder durch die Outperformance zumindest am Markt realisiert worden. Die Bewertung liege auch nach gestiegenen Gewinnerwartungen über dem Branchenschnitt.

So regiert die Commerzbank-Aktie

Die Aktien der Commerzbank erleiden am Mittwoch einen charttechnischen Rückschlag. Der Kurs des Finanzinstituts sackte als DAX-Schlusslicht um zuletzt 3,91 Prozent auf 40,35 Euro ab. Dadurch rutschten die Aktien deutlich unter die 21-Tage-Linie, die von vielen Anlegern als Indikator für den kurzfristigen Trend angesehen wird. In Zeiten der voranschreitenden Übernahme durch den Konkurrenten UniCredit ist dies seit Anfang April eine seltene und meist nur kurze Erscheinung gewesen.

Benjamin Goy vom Research-Team der Deutschen Bank gab am Mittwoch seine bisherige Kaufempfehlung für die Papiere des Frankfurter Konkurrenten auf. "Neue Phase, neues Rating", titelte der Experte in seiner Studie. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen eingepreist oder würden zumindest besser verstanden, schrieb er mit Blick auf die gute Kursentwicklung der Aktien, die Mitte September mit 43,37 Euro den höchsten Stand seit 2010 erreicht hatten. Sie würden mittlerweile mit einer Prämie zum Sektor bewertet.

Die erhöhte Ungewissheit hinsichtlich der künftigen Strategie der Bank begrenzt nach Ansicht von Goy das weitere Bewertungspotenzial nach oben. In der Branche gebe es bessere Möglichkeiten, um von steigenden Marktzinsen zu profitieren. Dabei erwähnte er unter seinen "Top Picks" vor allem die niederländische ING. Deren Titel entwickelten sich am Mittwoch mit einem Abschlag von 0,3 Prozent einen Tick besser als der gesamteuropäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Banks, der mit der Commerzbank als Schlusslicht um ein halbes Prozent nachgab.

/tih/gl/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Commerzbank-Aktie fester: UniCredit drückt laut Bericht beim Kontrollerwerb aufs Tempo
Commerzbank-Aktie erhält von Deutsche Bank AG niedrigere Einstufung: Nun Hold
UniCredit will bald Kontrolle bei Commerzbank übernehmen - Aktien im Blick

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Frank Gaertner / Shutterstock.com,Julia Schwager/Commerzbank AG

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten

Analysen zu Commerzbank

mehr Analysen
02.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08.09.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 39,12 -0,81% Commerzbank

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:16 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen