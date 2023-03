Deutsche Bank Research stuft Novartis-Aktie hoch: Novartis-Aktie im Plus

Positive Daten aus der Novartis - Brustkrebsstudie von Kisqali neutralisierten möglicherweise einen großen Teil des Pantent-Kliffs von Entresto, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte ist daher nun insgesamt nicht mehr so skeptisch.

Die Novartis-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 0,51 Prozent auf 82,67 CHF.

