Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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12.03.2026 13:50:00

Deutsche Bank says its private-credit exposure has increased to $30 billion — one of the highest of Wall Street banks

Despite concerns over the struggling industry, the banking giant aims to increase its offering.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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