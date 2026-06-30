Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
30.06.2026 14:27:33
Deutsche Bank sells India retail business to Kotak Mahindra
The business with around 1,000 employees comprises around 2.7 billion euros (S$3.98 billion) in loans and serves 150,000 customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!