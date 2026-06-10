Fielmann Aktie

Fielmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

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Analystenbewertung 10.06.2026 13:15:00

Deutsche Bank sieht Potenzial bei Fielmann und vergibt Kaufempfehlung - Aktie profitiert

Deutsche Bank sieht Potenzial bei Fielmann und vergibt Kaufempfehlung - Aktie profitiert

Deutsche Bank Research hat die Bewertung von FielmannF beim Kursziel von 63 Euro mit "Buy" aufgenommen.

Analyst Michael Kuhn lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung das bewährte Geschäftsmodell, das seinen Radius nun international erweitere. Er hob zudem die konstant hohe Kundenzufriedenheit positiv hervor.

Die Fielmann-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 6,39 Prozent auf 44,15 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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So viel Gewinn hätte ein Fielmann-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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