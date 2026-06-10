Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Analystenbewertung
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10.06.2026 13:15:00
Deutsche Bank sieht Potenzial bei Fielmann und vergibt Kaufempfehlung - Aktie profitiert
Analyst Michael Kuhn lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung das bewährte Geschäftsmodell, das seinen Radius nun international erweitere. Er hob zudem die konstant hohe Kundenzufriedenheit positiv hervor.
Die Fielmann-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 6,39 Prozent auf 44,15 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
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