Deutsche Bank sieht sehr begrenzte Risiken in Russland

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat nur eine sehr begrenzte Risikoposition in Bezug auf Russland und die Ukraine. Die Kreditengagements machen nur einen sehr geringen Teil des gesamten Kreditportfolios aus und sind größtenteils abgesichert, zum Beispiel durch Sicherheiten und finanzielle Garantien außerhalb Russlands, wie die Bank mit Blick auf die Sanktionen gegen Russland und den Krieg in der Ukraine mitteilte. Dabei seien auch die Risiken aus dem jeweiligen Geschäft vor Ort berücksichtigt.

"Die Deutsche Bank hat ihre Präsenz und ihr Engagement in Russland seit 2014 deutlich verringert und in den vergangenen beiden Wochen nochmals reduziert. Unsere direkten Risikopositionen sind derzeit sehr begrenzt und werden strikt gesteuert", sagte Risikovorstand Stuart Lewis laut der Mitteilung. "Die Zweit- und Drittrundeneffekte, die sich aus der aktuellen Situation einschließlich Sanktionen und Cyberrisiken ergeben, überwachen und evaluieren wir aufmerksam."

Zum Jahresende 2021 lag das Netto-Kreditengagement in Bezug auf Russland bei 0,6 Milliarden Euro, nach Berücksichtigung von Garantien und Sicherheiten. Das Brutto-Kreditengagement betrug 1,4 Milliarden Euro, was rund 0,3 Prozent des gesamten Kreditbuchs entspricht. Das Netto-Kreditengagement in Bezug auf die Ukraine lag bei 42 Millionen Euro, das Brutto-Engagement bei 0,6 Milliarden Euro.

Der größte Teil der Derivateposition der Deutschen Bank in Bezug auf Russland sei abgewickelt worden. Der verbliebene Teil stelle kein materielles Kreditrisiko dar. Kredite gegenüber Kreditnehmern mit einer Verbindung zu Russland aus dem Wealth Management seien angemessen abgesichert und die Sicherheiten stünden in keiner Verbindung zu Russland.

Die Deutsche Bank sieht die Risiken als überschaubar an und hat überprüft, dass im Falle einer Schließung ihres Technologiezentrums in Russland ihre Technologiezentren an den anderen Standorten - unter anderem in Asien - die Entwicklungskapazitäten des russischen Standorts übernehmen können.

March 09, 2022 12:52 ET (17:52 GMT)